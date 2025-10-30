Bedrijvengids
CRISIL
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Financieel Analist

  • Alle Financieel Analist Salarissen

CRISIL Financieel Analist Salarissen

Het mediane Financieel Analist vergoedinspakket in India bij CRISIL bedraagt in totaal ₹1.09M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CRISIL's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Totaal per jaar
₹1.09M
Niveau
L01
Basissalaris
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹99K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij CRISIL?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Financieel Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Financieel Analist bij CRISIL in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹7,800,538. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CRISIL voor de Financieel Analist functie in India is ₹1,089,361.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor CRISIL

Gerelateerde Bedrijven

  • Stripe
  • Amazon
  • Lyft
  • Microsoft
  • Roblox
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen