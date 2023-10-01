Bedrijvenoverzicht
CRIF
CRIF Salarissen

Het salarisbereik van CRIF varieert van $5,886 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $47,773 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CRIF. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Bedrijfsontwikkeling
$47.7K
Data Wetenschapper
$47.8K
Productmanager
$5.9K

Verkoop
$46.4K
Software Engineer
$29.8K
Veelgestelde vragen

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CRIF adalah Data Wetenschapper at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $47,773. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di CRIF adalah $46,388.

