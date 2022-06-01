Bedrijvengids
Cricut
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Cricut Salarissen

Cricut's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $266,325 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cricut. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $150K
Data Analist
$109K
Data Science Manager
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Data Scientist
$118K
Marketing
$115K
Product Designer
$141K
Product Manager
$190K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cricut is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $266,325. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cricut is $141,290.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Cricut

Gerelateerde Bedrijven

  • The Home Depot
  • Best Buy
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Whirlpool
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen