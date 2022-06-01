Cricut Salarissen

Cricut's salaris varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $266,325 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cricut . Laatst bijgewerkt: 9/3/2025