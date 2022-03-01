Bedrijvengids
Crexi
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Crexi Salarissen

Crexi's salaris varieert van $100,500 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $1,283,908 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Crexi. Laatst bijgewerkt: 9/3/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Data Analist
$118K
Product Designer
$167K
Product Manager
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Sales
$101K
Software Engineering Manager
$221K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Crexi is Product Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,283,908. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crexi is $167,160.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Crexi

Gerelateerde Bedrijven

  • Thumbtack
  • Better Mortgage
  • Patreon
  • Liquidnet
  • Outdoorsy
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen