Bedrijvengids
Cresta
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Recruiter

  • Alle Recruiter Salarissen

Cresta Recruiter Salarissen

Het mediane Recruiter vergoedinspakket in Canada bij Cresta bedraagt in totaal CA$396K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cresta's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$396K
Niveau
L3
Basissalaris
CA$146K
Stock (/yr)
CA$250K
Bonus
CA$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cresta?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Cresta zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Recruiter aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij Cresta in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$406,298. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cresta voor de Recruiter functie in Canada is CA$395,824.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Cresta

Gerelateerde Bedrijven

  • Sure
  • Mozilla
  • Nylas
  • Collective Health
  • Zenefits
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen