Credit Agricole Salarissen

Credit Agricole's salaris varieert van $30,815 in totale vergoeding per jaar voor een Sales aan de onderkant tot $191,100 voor een Investment Banker aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Credit Agricole. Laatst bijgewerkt: 9/12/2025

$160K

Data Scientist
Median $70.1K
Software Engineer
Median $44.9K
Business Analist
$45.5K

Business Development
$40.4K
Human Resources
$35.7K
Informatietechnoloog (IT)
$180K
Investment Banker
$191K
Legal
$79.5K
Product Manager
$127K
Project Manager
$62.5K
Sales
$30.8K
Solution Architect
$47.2K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Credit Agricole is Investment Banker at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $191,100. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Credit Agricole is $54,842.

