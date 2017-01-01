Bedrijvenoverzicht
Craftsman Automation
Werk je hier? Claim je bedrijf
Top inzichten
  • Draag iets unieks bij over Craftsman Automation dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. interviewtips, teamkeuze, unieke cultuur, etc.).
    • Over

    Craftsman Automation is a leading engineering firm specializing in precision manufacturing of automotive components and powertrain products, emphasizing quality and social responsibility.

    craftsmanautomation.com
    Website
    1986
    Oprichtingsjaar
    2,000
    # werknemers
    $500M-$1B
    Geschatte omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang geverifieerde salarissen in je inbox

    Abonneren op geverifieerde aanbiedingen.Je krijgt de uitsplitsing van de vergoeding per e-mail. Meer informatie

    Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en de Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Craftsman Automation

    Gerelateerde bedrijven

    • Stripe
    • Square
    • Lyft
    • Tesla
    • Apple
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Overige bronnen