Bedrijvengids
CosmoLex
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

CosmoLex Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij CosmoLex bedraagt in totaal $166K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CosmoLex's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
CosmoLex
Technical Lead
Raleigh-Durham
Totaal per jaar
$166K
Niveau
-
Basissalaris
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
14 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij CosmoLex?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Най-високоплатеният пакет за Software Engineer в CosmoLex in United States е с годишно общо възнаграждение от $175,024. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CosmoLex за позицията Software Engineer in United States е $165,909.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor CosmoLex

Gerelateerde Bedrijven

  • Spotify
  • Databricks
  • Lyft
  • Intuit
  • SoFi
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen