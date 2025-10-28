Bedrijvengids
Continental
Continental Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in Hungary bij Continental varieert van HUF 15.17M per year voor Software Engineer tot HUF 19.75M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Hungary bedraagt in totaal HUF 16.75M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Continental's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
(Instapniveau)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Continental?

Machine Learning Engineer

Machine Learning Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Continental in Hungary ligt op een jaarlijkse totale beloning van HUF 23,500,421. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Continental voor de Software Engineer functie in Hungary is HUF 16,750,059.

