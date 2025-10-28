Software Engineer vergoeding in Hungary bij Continental varieert van HUF 15.17M per year voor Software Engineer tot HUF 19.75M per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Hungary bedraagt in totaal HUF 16.75M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Continental's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/28/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
