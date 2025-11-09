Bedrijvengids
Contentful
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer
  • IC5
  • Germany

Software Engineer Niveau

IC5

Niveaus bij Contentful

Vergelijk Niveaus
  1. IC1Associate Software Engineer
  2. IC2Software Engineer I
  3. IC3Software Engineer II
    4. Toon 6 Meer Niveaus
Gemiddeld Jaarlijks Totale Vergoeding
€115,348
Basissalaris
€100,950
Aandelenopdracht ()
€95
Bonus
€0
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Nieuwste Salaris Inzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Contentful

Gerelateerde Bedrijven

  • Bosch Global
  • QuantumBlack
  • Parity Technologies
  • CoreLogic
  • Enthought
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen