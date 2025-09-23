Bedrijvengids
CommerceHub
CommerceHub Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Spain bij CommerceHub bedraagt in totaal €58.6K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CommerceHub's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
CommerceHub
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totaal per jaar
€58.6K
Niveau
L2
Basissalaris
€53.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.3K
Jaren bij bedrijf
0 Jaren
Jaren ervaring
16 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij CommerceHub?

€142K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

El paquet salarial més alt reportat per a un Software Engineer a CommerceHub in Spain és una compensació total anual de €104,846. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a CommerceHub per al rol de Software Engineer in Spain és €58,060.

Andere Bronnen