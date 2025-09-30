Bedrijvengids
Comcast
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • United Kingdom

Comcast Software Engineer Salarissen in United Kingdom

Software Engineer vergoeding in United Kingdom bij Comcast varieert van £54K per year voor II tot £96.5K per year voor Principal Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £72.5K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Comcast's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineer 1
I(Instapniveau)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54K
£51.9K
£0
£2.1K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
Bekijk 4 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

£121K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van £22.8K+ (soms £228K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Vesting Schema

15%

JR 1

15%

JR 2

15%

JR 3

15%

JR 4

40%

JR 5

Aandelentype
RSU + Options

Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 2nd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 3rd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 4th-JR (15.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 5th-JR (40.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU + Options

Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Networking Engineer

Quality Assurance (QA) Software Engineer

Data Engineer

Production Software Engineer

DevOps Engineer

Research Scientist

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £102,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Software Engineer role in United Kingdom is £72,719.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Comcast

Gerelateerde Bedrijven

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen