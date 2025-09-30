Software Engineer vergoeding in Greater London Area bij Comcast varieert van £54.6K per year voor II tot £96.5K per year voor Principal Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater London Area bedraagt in totaal £73.7K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Comcast's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineer 1
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
£54.6K
£52.9K
£0
£1.7K
Engineer 3
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
15%
JR 1
15%
JR 2
15%
JR 3
15%
JR 4
40%
JR 5
Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:
15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)
15% vest in het 2nd-JR (15.00% jaarlijks)
15% vest in het 3rd-JR (15.00% jaarlijks)
15% vest in het 4th-JR (15.00% jaarlijks)
40% vest in het 5th-JR (40.00% jaarlijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
