Comcast Cybersecurity Analist Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Comcast's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

₹620K - ₹721K
India
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
₹573K₹620K₹721K₹802K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

₹13.98M

Vesting Schema

15%

JR 1

15%

JR 2

15%

JR 3

15%

JR 4

40%

JR 5

Aandelentype
RSU + Options

Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 2nd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 3rd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 4th-JR (15.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 5th-JR (40.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU + Options

Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

