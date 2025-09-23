Bedrijvengids
Comcast
Comcast Copywriter Salarissen

De gemiddelde Copywriter totale vergoeding in United States bij Comcast varieert van $102K tot $148K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Comcast's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$116K - $134K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$102K$116K$134K$148K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

$160K

Vesting Schema

15%

JR 1

15%

JR 2

15%

JR 3

15%

JR 4

40%

JR 5

Aandelentype
RSU + Options

Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 5-jarig vesting schema:

  • 15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 2nd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 3rd-JR (15.00% jaarlijks)

  • 15% vest in het 4th-JR (15.00% jaarlijks)

  • 40% vest in het 5th-JR (40.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU + Options

Bij Comcast zijn RSU + Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Copywriter bij Comcast in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $147,798. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Comcast voor de Copywriter functie in United States is $101,844.

