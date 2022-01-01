Bedrijvenoverzicht
Color
Color Salarissen

Het salarisbereik van Color varieert van $114,425 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $278,600 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Color. Laatst bijgewerkt: 8/23/2025

$160K

Software Engineer
Median $220K

Full-Stack software-ingenieur

Recruiter
Median $148K
Business Analist
$144K

Data Analist
$114K
Data Wetenschapper
Median $171K
Product Designer
$134K
Productmanager
$206K
Software Engineering Manager
$279K
Technisch Programma Manager
$236K
Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Color is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $278,600. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Color is $171,000.

Overige bronnen