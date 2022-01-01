Color Salarissen

Het salarisbereik van Color varieert van $114,425 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $278,600 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Color . Laatst bijgewerkt: 8/23/2025