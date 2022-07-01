Collectors Salarissen

Collectors's salaris varieert van $149,250 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $450,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Collectors . Laatst bijgewerkt: 10/13/2025