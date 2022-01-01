Cognosante Salarissen

Cognosante's salaris varieert van $63,750 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $128,156 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cognosante . Laatst bijgewerkt: 9/6/2025