Bedrijvengids
Cognosante
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Cognosante Salarissen

Cognosante's salaris varieert van $63,750 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analist aan de onderkant tot $128,156 voor een Management Consultant aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cognosante. Laatst bijgewerkt: 9/6/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Management Consultant
$128K
Cybersecurity Analist
$63.8K
Software Engineer
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cognosante is Management Consultant at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $128,156. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cognosante is $115,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Cognosante

Gerelateerde Bedrijven

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen