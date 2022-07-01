Cognira Salarissen

Cognira's salaris varieert van $9,768 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources in Tunisia aan de onderkant tot $104,475 voor een Data Scientist in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cognira . Laatst bijgewerkt: 9/5/2025