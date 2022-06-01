Cogent Salarissen

Bedrijvengids
Cogent's salaris varieert van $2,920 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $163,080 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cogent. Laatst bijgewerkt: 11/22/2025

Klantenservice
$2.9K
Software Engineer
$15K
Solution Architect
$163K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cogent is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $163,080. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cogent is $14,955.

Andere Bronnen

