Coditas Technologies Salarissen

Coditas Technologies's salaris varieert van $7,455 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $32,350 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Coditas Technologies . Laatst bijgewerkt: 11/22/2025