Codemagic Salarissen

Codemagic's salaris varieert van $59,471 in totale vergoeding per jaar voor een Oprichter aan de onderkant tot $66,840 voor een Project Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Codemagic . Laatst bijgewerkt: 11/22/2025