Code Platoon
    Code Platoon is a non-profit coding bootcamp that helps veterans and military spouses transition into the civilian workforce by providing technical training and career placement.

    codeplatoon.org
    Website
    2014
    Oprichtingsjaar
    56
    Aantal Werknemers
    $1M-$10M
    Geschatte Omzet
