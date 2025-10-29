Bedrijvengids
CME
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Lebanon bij CME bedraagt in totaal LBP 10.3B per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CME's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
CME
Se 3
Chicago, IL
Totaal per jaar
LBP 10.3B
Niveau
L3
Basissalaris
LBP 8.95B
Stock (/yr)
LBP 0
Bonus
LBP 1.34B
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij CME?
Block logo
+LBP 5.19B
Robinhood logo
+LBP 7.97B
Stripe logo
+LBP 1.79B
Datadog logo
+LBP 3.13B
Verily logo
+LBP 1.97B
Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij CME in Lebanon ligt op een jaarlijkse totale beloning van LBP 2,686,433,070. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CME voor de Software Engineer functie in Lebanon is LBP 2,686,433,070.

