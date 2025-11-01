Bedrijvengids
Clickhouse Software Engineer Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Clickhouse's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

€131K - €152K
Germany
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
€121K€131K€152K€169K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Clickhouse zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Clickhouse in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €169,174. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Clickhouse voor de Software Engineer functie in Germany is €120,838.

