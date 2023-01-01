Bedrijvengids
Clickhouse
Clickhouse Salarissen

Clickhouse's mediane salaris is $234,375 voor een Software Engineer . Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Clickhouse. Laatst bijgewerkt: 9/7/2025

$160K

Software Engineer
Median $234K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Clickhouse zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Clickhouse is Software Engineer met een jaarlijkse totale beloning van $234,375. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
