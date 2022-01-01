ClearTax Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van ClearTax varieert van $11,907 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $103,809 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ClearTax. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

Software Engineer
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend software-ingenieur

Productmanager
Median $16.8K
Software Engineering Manager
Median $104K

Business Analist
$11.9K
Bedrijfsontwikkeling
$19.8K
Product Designer
$30.7K
Programmamanager
$13K
Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Bij ClearTax zijn Aandelen-/aandelenrechten onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (2.08% maandelijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (2.08% maandelijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij ClearTax is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale vergoeding van $103,809. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij ClearTax is $27,941.

