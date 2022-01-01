ClearTax Salarissen

Het salarisbereik van ClearTax varieert van $11,907 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $103,809 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ClearTax . Laatst bijgewerkt: 8/24/2025