CLEAResult
CLEAResult Salarissen

Het salarisbereik van CLEAResult varieert van $75,117 in totale vergoeding per jaar voor een Werktuigbouwkundige aan de onderkant tot $169,150 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CLEAResult. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Management Consultant
$149K
Werktuigbouwkundige
$75.1K
Programmamanager
$81.6K

Software Engineer
$156K
Solution Architect
$169K
Technisch Programma Manager
$153K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij CLEAResult is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $169,150. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij CLEAResult is $150,960.

