ClearBank
ClearBank Salarissen

Het salarisbereik van ClearBank varieert van $152,429 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineering Manager aan de onderkant tot $160,219 voor een Productmanager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ClearBank. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Median $157K
Software Engineering Manager
Median $152K
Marketing
$153K

Productmanager
$160K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


