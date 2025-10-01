Software Engineer vergoeding in New York City Area bij CLEAR varieert van $217K per year voor Software Engineer II tot $353K per year voor Staff Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in New York City Area bedraagt in totaal $223K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CLEAR's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
JR 1
30%
JR 2
50%
JR 3
Bij CLEAR zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
30% vest in het 2nd-JR (30.00% jaarlijks)
50% vest in het 3rd-JR (50.00% jaarlijks)
Inbegrepen FunctiesNieuwe Functie Indienen