CLEAR Salarissen

Het salarisbereik van CLEAR varieert van $6,651 in totale vergoeding per jaar voor een Verkoop in United States aan de onderkant tot $418,000 voor een Software Engineering Manager in India aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van CLEAR. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend software-ingenieur

Software Engineering Manager
Median $418K
Product Designer
Median $188K

Productmanager
Median $250K
Technisch Programma Manager
Median $200K
Manager Bedrijfsoperaties
$72.4K
Klantenservice
$42K
Data Wetenschapper
$201K
Marketing
$121K
Recruiter
$191K
Verkoop
$6.7K
Cyberbeveiligingsanalist
$113K
Vestigingsschema

20%

JAAR 1

30%

JAAR 2

50%

JAAR 3

Aandelen type
RSU

Bij CLEAR zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vestigingsschema:

  • 20% wordt toegekend in de 1st-JAAR (20.00% jaarlijks)

  • 30% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (30.00% jaarlijks)

  • 50% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (50.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij CLEAR is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale vergoeding van $418,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij CLEAR is $191,453.

Overige bronnen