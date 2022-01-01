Bedrijvenoverzicht
Clear Street
Clear Street Salarissen

Het salarisbereik van Clear Street varieert van $112,435 in totale vergoeding per jaar voor een Informatietechnoloog (IT) aan de onderkant tot $323,339 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Clear Street. Laatst bijgewerkt: 8/20/2025

$160K

Software Engineer
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Backend software-ingenieur

Financieel Analist
$284K
Informatietechnoloog (IT)
$112K

Vestigingsschema

25%

JAAR 1

25%

JAAR 2

25%

JAAR 3

25%

JAAR 4

Aandelen type
RSU

Bij Clear Street zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vestigingsschema:

  • 25% wordt toegekend in de 1st-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 2nd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 3rd-JAAR (25.00% jaarlijks)

  • 25% wordt toegekend in de 4th-JAAR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Clear Street je $231,000.

