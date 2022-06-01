Clear Capital Salarissen

Het salarisbereik van Clear Capital varieert van $44,880 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $150,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Clear Capital . Laatst bijgewerkt: 8/24/2025