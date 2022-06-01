Bedrijvenoverzicht
Clear Capital
Clear Capital Salarissen

Het salarisbereik van Clear Capital varieert van $44,880 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $150,000 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Clear Capital. Laatst bijgewerkt: 8/24/2025

$160K

Software Engineer
Median $150K
Business Analist
$64.3K
Klantenservice
$44.9K

Productmanager
$141K
Technisch Programma Manager
$137K
Veelgestelde vragen

Den høyest betalende rollen rapportert hos Clear Capital er Programvareingeniør med en årlig total kompensasjon på $150,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Clear Capital er $136,554.

Overige bronnen