Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions Salarissen

Clarity Software Solutions's salaris varieert van $63,700 in totale vergoeding per jaar voor een Programma Manager aan de onderkant tot $140,700 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Clarity Software Solutions. Laatst bijgewerkt: 9/4/2025

$160K

Programma Manager
$63.7K
Software Engineer
$141K
Solution Architect
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Clarity Software Solutions is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $140,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Clarity Software Solutions is $137,200.

