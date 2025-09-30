Bedrijvengids
Clari
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Bengaluru

Clari Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Software Engineer vergoeding in Greater Bengaluru bij Clari varieert van ₹2.31M per year voor L1 tot ₹7.55M per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹4.38M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Clari's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Software Engineer 1(Instapniveau)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Clari zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Clari zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Software Engineer at Clari in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹7,554,055. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Software Engineer role in Greater Bengaluru is ₹4,211,581.

