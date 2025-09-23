Bedrijvengids
Cityblock Health
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

Cityblock Health Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in United States bij Cityblock Health bedraagt in totaal $173K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cityblock Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Totaal per jaar
$173K
Niveau
L2
Basissalaris
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cityblock Health?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

El paquet salarial més alt reportat per a un Product Manager a Cityblock Health in United States és una compensació total anual de $193,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Cityblock Health per al rol de Product Manager in United States és $173,000.

Andere Bronnen