City of Seattle Salarissen

City of Seattle's salaris varieert van $96,361 in totale vergoeding per jaar voor een Technisch Programma Manager aan de onderkant tot $201,000 voor een Elektrisch Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van City of Seattle. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Informatietechnoloog (IT)
Median $135K
Business Operations Manager
$172K
Business Analist
$161K

Civiel Ingenieur
$127K
Elektrisch Ingenieur
$201K
Programma Manager
$105K
Project Manager
$153K
Software Engineer
$152K
Technisch Programma Manager
$96.4K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at City of Seattle is Elektrisch Ingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at City of Seattle is $152,235.

