Bedrijvengids
Citrix
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
Top Inzichten
  • Deel iets unieks over Citrix dat nuttig kan zijn voor anderen (bijv. sollicitatietips, teamkeuzes, unieke cultuur, etc).
    • Over

    Citrix Systems, Inc. is an American multinational software company that provides server, application and desktop virtualization, networking, software as a service, and cloud computing technologies.

    citrix.com
    Website
    1989
    Oprichtingsjaar
    11,000
    Aantal Werknemers
    $1B-$10B
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

    Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

    Abonneer je op geverifieerde aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

    Uitgelichte Vacatures

      Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Citrix

    Gerelateerde Bedrijven

    • F5 Networks
    • Fortinet
    • Zscaler
    • A10 Networks
    • Harmonic
    • Bekijk alle bedrijven ➜

    Andere Bronnen