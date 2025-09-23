Bedrijvengids
Citizens
Citizens Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Citizens bedraagt in totaal $138K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Citizens's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Citizens
Senior Software Engineer
Boston, MA
Totaal per jaar
$138K
Niveau
-
Basissalaris
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
13 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Citizens?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Citizens in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $158,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Citizens voor de Software Engineer functie in United States is $130,000.

