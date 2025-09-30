Software Engineer vergoeding in United States bij CitiusTech bedraagt $87K per year voor Software Engineer I. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $86K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CitiusTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
