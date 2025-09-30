Bedrijvengids
CitiusTech
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Philadelphia Area

CitiusTech Software Engineer Salarissen in Philadelphia Area

Software Engineer vergoeding in Philadelphia Area bij CitiusTech bedraagt $85.5K per year voor Software Engineer I. Het mediane yearse vergoedinspakket in Philadelphia Area bedraagt in totaal $86K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CitiusTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
(Instapniveau)
$85.5K
$85.5K
$0
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij CitiusTech?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij CitiusTech in Philadelphia Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $107,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij CitiusTech voor de Software Engineer functie in Philadelphia Area is $85,000.

Andere Bronnen