Software Engineer vergoeding in Mumbai Metropolitan Region bij CitiusTech bedraagt ₹614K per year voor Software Engineer I. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mumbai Metropolitan Region bedraagt in totaal ₹727K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CitiusTech's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Software Engineer I
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
