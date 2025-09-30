Software Engineer vergoeding in Greater Chicago Area bij Citadel varieert van $290K per year voor L1 tot $553K per year voor L5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Chicago Area bedraagt in totaal $400K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Citadel's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
