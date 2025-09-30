Citadel Data Scientist Salarissen in New York City Area

Data Scientist vergoeding in New York City Area bij Citadel varieert van $301K per year voor L1 tot $625K per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in New York City Area bedraagt in totaal $291K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Citadel's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L1 $301K $219K $2.5K $79.6K L2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 $625K $250K $0 $375K L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Bekijk 1 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Citadel ?

