Bedrijvengids
Citadel
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Analist

  • Alle Data Analist Salarissen

Citadel Data Analist Salarissen

Het mediane Data Analist vergoedinspakket in United States bij Citadel bedraagt in totaal $370K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Citadel's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/23/2025

Mediaan Pakket
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Totaal per jaar
$370K
Niveau
Analyst
Basissalaris
$240K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$130K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Citadel?

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Citadel in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $515,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Citadel voor de Data Analist functie in United States is $305,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Citadel

Gerelateerde Bedrijven

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen