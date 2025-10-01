Bedrijvengids
Cisco
Hardware Engineer vergoeding in Greater Boston Area bij Cisco bedraagt $298K per year voor Grade 12. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Boston Area bedraagt in totaal $215K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cisco's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Cisco zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



ASIC Engineer

Embedded Hardware Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Hardware Engineer at Cisco in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $363,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Hardware Engineer role in Greater Boston Area is $220,000.

Andere Bronnen