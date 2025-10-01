Bedrijvengids
Data Scientist vergoeding in San Francisco Bay Area bij Cisco varieert van $126K per year voor Grade 6 tot $331K per year voor Grade 12. Het mediane yearse vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bedraagt in totaal $215K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cisco's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Cisco zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Самый высокий пакет вознаграждения для Data Scientist в Cisco in San Francisco Bay Area составляет $331,333 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cisco для позиции Data Scientist in San Francisco Bay Area составляет $215,000.

