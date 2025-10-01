Bedrijvengids
Cisco
Cisco Data Science Manager Salarissen in San Francisco Bay Area

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cisco's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

We hebben alleen nog 4 meer Data Science Manager inzendingens bij Cisco nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Cisco zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Data Science Manager hjá Cisco in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $931,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Cisco fyrir Data Science Manager hlutverkið in San Francisco Bay Area er $450,000.

