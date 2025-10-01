Bedrijvengids
Het mediane Business Operations Manager vergoedinspakket in San Francisco Bay Area bij Cisco bedraagt in totaal $183K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cisco's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/1/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Totaal per jaar
$183K
Niveau
G10
Basissalaris
$166K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.6K
Jaren bij bedrijf
25 Jaren
Jaren ervaring
25 Jaren
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Cisco zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations Manager bij Cisco in San Francisco Bay Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $284,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cisco voor de Business Operations Manager functie in San Francisco Bay Area is $186,000.

