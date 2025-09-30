Bedrijvengids
Cirrus Logic
  • Salarissen
  • Hardware Engineer

  • Alle Hardware Engineer Salarissen

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic Hardware Engineer Salarissen in Greater Austin Area

Het mediane Hardware Engineer vergoedinspakket in Greater Austin Area bij Cirrus Logic bedraagt in totaal $200K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Cirrus Logic's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
Totaal per jaar
$200K
Niveau
L6
Basissalaris
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
10 Jaren
Jaren ervaring
12 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Cirrus Logic?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen

Inbegrepen Functies

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Hardware Engineer at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $296,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Hardware Engineer role in Greater Austin Area is $195,000.

